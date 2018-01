Thaise straatkok (72) baalt van Michelinster

Ze stond tientallen jaren relatief rustig achter haar vlammende wokken in een volgens de lokale bevolking 'veel te duur' straattentje in Bangkok, maar nu is alles anders. Een Michelinster bracht de 72-jarige 'koningin van de kreeftomelet' Supinya Jansuta wereldwijde roem en lange wachtrijen. Blij is ze er bepaald niet mee.

Een Michelinster voor een straattentje is buitengewoon zeldzaam. Wereldwijd kregen tot nu toe slechts drie streetfoodkoks de prestigieuze vermelding. De immer met een skibril getooide kok Supinya Jansuta is volgens de Michelingids met haar restaurant Raan Jay Fai dan ook een ware legende.

Knallen

De excentrieke kok is gespecialiseerd in verse vis en schaaldieren, bereidt in vlammende wokken op brandende kooltjes. Dat is ook de reden waarom ze de enorme bril op haar hoofd heeft. Die moet haar beschermen tegen de kokend hete olie, die regelmatig opspat.

Culinair recensenten buitelen over elkaar heen met superlatieven om haar gerechten te omschrijven. Meer dan eens 'knallen gerechten bijkans uit elkaar van smaak' in de kookrecensies. Vooral de verse kreeftomelet is volgens kenners een feestje voor de tong.

Jansuta zelf heeft de slingers echter bepaald niet opgehangen. Waar ze vlak na de uitreiking van de ster in december al aangaf dat het wel 'erg lang heeft geduurd' voor ze de prijs kreeg, baalt ze nu. ,,Ik zou willen dat ik de prijs terug kan geven. Veel mensen komen om te kijken en mij te fotograferen en niet automatisch om te eten'', verzucht ze tegenover de site eater.com.

Desondanks loopt de wachttijd voor een maaltijd tegenwoordig na openingstijd al snel op tot twee uur. Het restaurant heeft zelfs een bordje moeten maken met de tekst 'Full House'. In de lange rij voor haar straattentje staan echter niet alleen hongerige klanten, maar tot ergernis van de chef ook 'inspecteurs van de belastingdienst'.

Rijk

Rijk worden door de prestigieuze ster zit er volgens de klagende chef ook al niet in. Ze kan naar eigen zeggen haar prijzen niet verhogen om geen klanten kwijt te raken, maar is wel veel meer geld kwijt aan de inkoop van grote hoeveelheden ingrediënten om de uitdijende klandizie iedere dag te kunnen voeden.

Het restaurantje is niet echt populair onder de bevolking zelf. Met 24 tot 31 dollar voor een kreeftomelet zit het tentje mijlenver verwijderd van de prijzen voor straatvoedsel om haar heen.

Haar dochter Yuawadee Junsuta, die haar baan opgaf om de vele reserveringen in goede banen te leiden, staat wat positiever in het hele verhaal. ,,Voor of na de ster, we zien onszelf gewoon zoals we zijn, Jay Fai is nog steeds Jay Fai. Als de klanten naar ons toe komen en zeggen dat ze van ons eten houden, krijgen we een miljoen sterren per dag die er allemaal toe doen.''

Het is niet voor het eerst dat een restaurant van een Michelinster af wil. Enkele koks binnen en buiten Frankrijk gaven eerder ook al aan een vermelding in de gids als een enorme last te ervaren. De verwachtingen zouden veel te hoog zijn. In Nederland gaf Michèl Kagenaar van restaurant In De'n Dillengaard in Nuth zijn ster in 2004 terug. En in 2013 verloor Ron Blaauw uit Ouderkerk aan de Amstel zijn twee sterren, toen hij zijn restaurantformule van de ene op de andere dag veranderde. Michelin zelf heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat een ster niet zomaar teruggeven kan worden. De ster is namelijk bedoeld als graadmeter voor consumenten.