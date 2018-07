Thaise voetballertjes mogelijk voor het leven getekend

India vraagt WhatsApp nepnieuws te blokkeren na lynchpar­tij­en

17:25 In India is opnieuw onrust ontstaan rond kinderlokkers en lynchpartijen. Via WhatsApp werd het gerucht verspreid dat er kinderlokkers actief waren, waardoor bezorgde ouders het heft in eigen handen namen: meerdere onschuldige mensen werden vermoord. De Indiase overheid vraagt nu aan WhatsApp de berichten te blokkeren.