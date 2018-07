Thaise VVV wil trekpleister maken van voetbal-horror-grot

Voor het Thaise bureau voor toerisme (TAT) geldt het adagium van Cruijff: ‘ieder nadeel heeft z’n voordeel’. Terwijl de twaalf jonge voetballertjes en hun coach voorlopig vastzitten in hun benarde situatie, hoopt de toeristische cel alvast munt te slaan uit het incident. In de Bangkok Post zegt TAT-directeur Karuna Dechatiwong dat ze samen met het regionale bestuur en het bedrijfsleven de Tham Luang grotten in Chiang Rai gaan promoten voor toeristen. ,,Nadat het reddingsteam de twaalf jonge voetballers en hun coach op maandagavond terugvond, is de grot in de belangstelling komen te staan van binnenlandse en buitenlandse reizigers," verklaart Dechatiwong.

De grot is internatio­naal in de aandacht komen te staan

Wandelroute voor ramptoeristen

De tactloze opmerking valt niet in goede aarde aangezien de situatie voor de kinderen - allemaal tussen de 11 en 16 jaar - en hun coach nog steeds precair is. De groep die sinds 23 juni vastzit in de grot zal in het slechtste geval pas over vier maanden worden geëvacueerd. Momenteel wordt gekeken hoe de groep het snelst kan worden bevrijd.



Nu het moessonseizoen net is gestart en de kinderen op vijf kilometer van de ingang zitten, wordt het een lastige operatie. Dat kan voor de jongeren bijzonder traumatisch uitpakken.



Verder lezen na de tweet