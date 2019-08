Thunberg: Trump moet luisteren naar wetenschap

Senator Kirsten Gillibrand stapt uit presidents­ra­ce

2:02 Kirsten Gillibrand, Democratisch senator voor de staat New York, heeft laten weten zich niet langer verkiesbaar te stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. ,,Ik weet dat dit niet het resultaat is dat we wilden, maar het is belangrijk te weten wanneer het niet het juiste moment is", zei Gillibrand in een video die ze online plaatste.