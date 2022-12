Tien doden, onder wie vijf kinderen, bij brand in Lyon: ‘We hoorden ze schreeuwen’

De vijf kinderen waren tussen de 3 en 15 jaar. ,,Het is een schok, dit is buitengewoon ernstig. Ik heb met de president van de republiek gesproken”, zei minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin vanochtend.

,,Ik hoorde mensen roepen ‘help, help, help, help ons’,” vertelt Assed Belal, een jonge bewoner van de wijk die aanwezig was tijdens de brand, aan AFP. ,,Er lagen mensen op de grond, anderen zaten vast op de balkons. We kennen elkaar allemaal, het is echt jammer, ik heb er geen woorden voor.” De brandweer had volgens hem moeite om in te grijpen door de bomen die om het gebouw staan.

De huldiensten arriveerden rond 03.30 uur in de nacht van donderdag op vrijdag bij het wooncomplex in Vaulx-en-Velin. Het vuur ontstond op de begane grond en sloeg over tot de derde verdieping, aldus de brandweer tegen Franse media. Enkele bewoners zaten in hun huis vast, terwijl de rook via gemeenschappelijke ruimtes binnendrong. Zo’n 170 brandweerlieden en 65 brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden, dat inmiddels onder controle is. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Hulpdiensten massaal ter plaatse na de brand in Lyon. © BFMTV - Matinale

,,Het was verschrikkelijk”, citeert persbureau AFP Mohamed, de neef van een bewoner op de vierde verdieping die met zijn twee kinderen de trap af wist te ontsnappen. Buren hoorden geschreeuw en probeerden levens te redden, volgens getuigenissen die zijn uitgezonden door BFM-TV. Zo werd buurtgenoot Sarem, die honderd meter van het flatgebouw woont, wakker ‘door schreeuwende kinderen’. Hij probeerde met andere buren mensen te redden, ook al stond de hoofdingang in brand. ,,We hebben mensen die op de eerste verdieping wonen, via een tweede ingang toch kunnen evacueren (...) We hoorden ze schreeuwen vanaf de derde en vierde verdieping. Ze stonden op hun balkon.”

In totaal wisten omwonenden zo’n tien mensen te redden. Mensen die op de begane grond woonden wisten veelal te ontsnappen via hun ramen.

Buitenwijk

De brand vond plaats in de wijk Mas du Taureau, een buurt waar de laatste jaren veel stadsvernieuwing heeft plaatsgevonden. Daarvoor was het lange tijd het symbool van een wijk vol spanningen. De metropool Lyon lanceerde begin jaren 2000 een programma van 100 miljoen euro om het te transformeren tot een ecowijk en er lokale winkels en openbaar vervoer te ontwikkelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Volledig scherm Omstanders bij de noodlottige brand. © AP