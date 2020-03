Tien jaar oorlog: één miljoen Syrische kinderen geboren als vluchteling

Vandaag gaat de oorlog in Syrië zijn tiende jaar in. In die tijd zijn in totaal bijna vijf miljoen Syrische kinderen geboren in het verscheurde land. Buiten de grenzen zag nog eens één miljoen kinderen als Syrische vluchteling het levenslicht, zo meldt UNICEF.

Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië in 2011 zijn in totaal 384.000 mensen om het leven gekomen. Volgens de VN-organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen betalen de jongsten een hoge prijs in de oorlog. Tussen 2014 en 2019 zijn 5.427 kinderen gedood in oorlogshandelingen en nog eens 1.639 raakten gewond. In totaal zouden sinds 2011 tenminste 22.000 kinderen zijn omgekomen, aldus het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Ongeveer 5000 kinderen werden daarnaast gerekruteerd door strijdende partijen. Meer dan 1000 scholen en kinderziekenhuizen zijn de afgelopen tien jaar gebombardeerd waardoor ook de hele infrastructuur voor kinderen zwaar is beschadigd.

Volgens Unicef-directeur, Henrietta Fore, is er ook veel onbekend verdriet. Ouders hebben hun dochters soms heel jong moeten uithuwelijken of hun zoons laten gaan om elders werk te vinden voor de familie. ,,Deze kinderen hebben dringend bescherming en veiligheid nodig. Dat zij al zo lang zoveel verlies, angst en ontbering moeten doorstaan, is absoluut ondraaglijk”, zegt UNICEF-directeur Suzanne Laszlo.

Verdubbeld

De speciale VN-gezant Geir Pedersen betreurt het dat er maar geen einde komt aan het conflict. ,,Dat de oorlog nu het tiende jaar ingaat is het bewijs van een collectief falen van de diplomatie”, aldus Pedersen.

Sinds 2012 is het aantal ontheemde kinderen in Syrië meer dan verdubbeld. In de afgelopen drie maanden heeft het geweld in het noordwesten van het land nog eens 575.000 kinderen verdreven, het hoogste aantal kinderen dat in zo’n korte tijd op drift is geraakt sinds de oorlog in 2011 begon. Inmiddels zijn kinderen en gezinnen massaal binnen Syrië gevlucht, over de grenzen en daarbuiten.

De druk op gast- en vluchtelingengemeenschappen in Jordanië, Libanon, Irak, Egypte en Turkije is buitenproportioneel. Zij vangen 83 procent van het totaal aantal Syrische vluchtelingen op. Ook is het aantal gevluchte kinderen in deze landen meer dan vertienvoudigd tot 2,5 miljoen.

Niet naar school

Naar schatting gaan 2,8 miljoen Syrische kinderen niet naar school. Sommige kinderen zijn nooit naar school geweest, terwijl anderen negen jaar van hun opleiding hebben gemist, iets wat moeilijk in te halen valt. Bijna de helft van de scholen is vernietigd of in gebruik voor opvang of militaire doeleinden.