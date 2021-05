Tienduizenden Brazilianen demonstreren tegen corona-aanpak Bolsonaro

In het centrum van Rio de Janeiro waren ongeveer 10.000 mensen met mondmaskers op de been. Sommigen riepen leuzen zoals Bolsonaro-genocide’ of ‘Ga weg met het Bolsovirus’. Ook in andere steden waren soortgelijke demonstraties tegen de Braziliaanse president.

Aan het begin van de pandemie deed de rechts-populistische president Covid-19 af als ‘een griepje’. Ook bleef hij zich verzetten tegen coronamaatregelen zoals thuisblijven en het dragen van mondkapjes. Een van de thema’s van de demonstraties van zaterdag was hoeveel levens gered hadden kunnen worden als Bolsonaro eerder was begonnen met de vaccinatiecampagne in het land. De president raakte zelf besmet met het virus, maar dat deed hem niet van mening veranderen.

,,We moeten deze regering stoppen. We moeten zeggen ‘genoeg is genoeg’”, zei zakenman Omar Silveira tegen een verslaggever van het Franse persbureau AFP tijdens de bijeenkomst in Rio de Janeiro. Over Bolsonaro zei hij: ,,Hij is een moordenaar, een psychopaat. Hij heeft geen gevoelens. Hij voelt niet, zoals wij. Hij kan de ramp die hij veroorzaakt niet waarnemen.”

Demonstranten vielen Bolsonaro ook aan op het toestaan ​​van ontbossing in het Amazonegebied en de inbeslagname van land van inheemse volkeren.

Zaterdag werden er bijeenkomsten gehouden in andere grote steden zoals de hoofdstad Brasilia, Salvador in het noordoosten en Belo Horizonte in het zuidoosten. In Brasilia was de grootste demonstratie sinds het begin van de pandemie. Mensen trokken op naar het congresgebouw waar een Senaatscommissie onderzoek doet naar de manier waarop Bolsonaro de huidige gezondheidscrisis aanpakt.

De afgelopen twee weekenden hielden supporters van Bolsonaro op verzoek van de president demonstraties om hem te ondersteunen.

