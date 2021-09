Tienduizenden Fransen demonstreren opnieuw tegen coronapas

video Ouders verdwenen Gabby (22) smeken familie van verloofde: 'Vertel ons waar ze is’

17 september De emoties in de mysterieuze verdwijningszaak rond de 22-jarige Gabrielle ‘Gabby’ Petito uit Florida lopen steeds hoger op. De ouders van de vermiste twintiger doen in een open brief een oproep aan de familie van hun schoonzoon om meer informatie te geven over de verblijfplaats van hun dochter. ‘Hoe kon je ons als ouder door deze pijn laten gaan en ons niet helpen? Hoe kun je als ouder Gabby’s jongere broers en zussen dit aandoen?’