Tiener die verdacht wordt van moord op Rose (5) zat eerder vast voor verkrachting en kwam net uit psychiatrische kliniek

VogezenDe tiener (15) die verdacht wordt van de moord op de 5-jarige Rose in de Franse Vogezen, is vorig jaar al aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige. Dat heeft de openbaar aanklager van Epinal woensdag bekendgemaakt. Het naakte lichaam van Rose werd dinsdag in Rambervillers gevonden in een vuilniszak.

De moord op het kleutermeisje schokt de inwoners van het kleine stadje in de Vogezen. ,,Ik ben kapot‘’, zei de moeder van Rose tegen journalisten op de stoep voor haar huis, waar bloemen zijn neergelegd. ,,Ze hebben mijn leven vernietigd. Al mijn plannen en heel mijn toekomst hebben ze weggenomen. Er is niets dat mijn kleine prinses nog kan terugbrengen.’’

Het meisje werd gevonden in een appartement in Rambervillers, op minder dan 200 meter van het huis waar ze met haar ouders woonde. Ze was naakt en haar lichaam zat in een vuilniszak.

De ouders hadden hun dochter rond 13.00 uur als vermist opgegeven. Rose verdween toen ze voor het huis aan het spelen was. Haar moeder was haar andere kind net aan het verschonen. Volgens burgemeester Jean-Pierre Michel zette het vreemde gedrag van een 15-jarige jongen uit de buurt de politie op het spoor van haar vindplaats.

De jongen was bekend bij de politie en zou aangegeven hebben dat hij het meisje, dat roze kleren droeg, in de richting van een winkelgebied zag stappen. Zijn verhaal bleek niet te kloppen toen de politie camerabeelden uit de buurt bekeek. De verdachte werd onmiddellijk gearresteerd op beschuldiging van moord op een minderjarige, aldus officier van justitie Frédéric Nahon.

Pedofiele aard

Het appartement waar Rose is gevonden, werd gehuurd door de moeder van de tiener. Hij woonde er zelf ook, maar zat tot februari van dit jaar in een gesloten psychiatrische jeugdinstelling. De jongen had zich vorig jaar namelijk schuldig gemaakt aan ‘ongepast gedrag van pedofiele aard’. Hij werd aangeklaagd voor aanranding, verkrachting en gedwongen opsluiting van een 15-jarig slachtoffer, aldus de Franse justitie.

Volledig scherm De verdachte tiener (onder de deken) wordt door agenten naar het appartement geleid waar de 5-jarige Rose dood werd gevonden. © AFP

Begin 2022 werd de tiener in de instelling geplaatst. Na zijn vrijlating in februari dook hij enkele weken geleden weer op in het centrum van Rambervillers. Hij reed er vaak rond op zijn fiets. De politie hield hem volgens eigen zeggen ‘nauwlettend in de gaten’. ,,Een psychiatrisch deskundige concludeerde eerder dat er geen sprake was van psychische stoornissen’’, aldus de officier van justitie.

De familie van Rose is woedend. ,,Waarom hebben ze hem vrijgelaten?’’, vraagt de 34-jarige moeder van het meisje zich af. ,,Wie dit ook gedaan heeft, ik wil dat diegene hier flink voor zal boeten.’’

Een kat geven

Buurtbewoners bevestigen dat de verdachte de afgelopen dagen meermaals zwervend door de stad gezien werd. Volgens getuigen had hij verschillende meisjes gevraagd mee te komen naar zijn appartement, waar hij hen zogezegd ‘een kat zou geven’.

Andere bewoners zeggen tegen persbureau AFP dat hij anderen provoceerde en bedreigde. Een van de bewoners deed vorig jaar aangifte tegen hem. ,,Hij zei tegen mijn 11-jarige kleindochter: ‘ik ga je verkrachten’”, aldus de 55-jarige Mario. ,,We zagen hem de hele tijd rondhangen en iedereen beledigen. Hij viel kinderen lastig.’’

Buurtbewoonster Lea Ritty, vertelt: ,,Op een dag heeft hij een jongen in een bos vastgebonden en geprobeerd hem te verbranden. Kort daarna is hij in een psychiatrische kliniek opgenomen.’’

Uit autopsie moet blijken hoe Rose stierf en of ze slachtoffer was van seksueel geweld.

Volledig scherm © AFP