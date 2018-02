Tiener verrast gepest meisje op Valentijnsdag

Het meisje in kwestie, Aislinn Bowermaster (12), had op de dag voor 14 februari tientallen koekjes gebakken om uit te delen aan haar klasgenoten. Niemand gaf haar echter wat terug, waardoor ze volgens lokale media volkomen van de kaart was. Dat werd alleen maar erger toen een klasgenoot in de bus naar huis zei dat ze 'niet moest vallen, anders zou ze een aardbeving veroorzaken'. Een ander meisje zei dat Aislinn geen cadeau's terug had ontvangen omdat ze 'een dikke fucking bitch' was. Eenmaal thuis aangekomen barstte Aislinn in huilen uit, zei ze tegen haar moeder dat ze nooit meer naar school zou gaan en dat het de 'ergste Valentijnsdag ooit' was.



Isaiah Greiner, die thuis wordt onderwezen, hoorde die avond het verhaal van zijn stiefmoeder aan de keukentafel. Hij was zo geschokt dat hij besloot Aislinn twee dagen later op te zoeken en haar rozen, een grote knuffelbeer, een kaart en chocolade te geven waar de hele school bij was. De boodschap die hij in de kaart had geschreven was 'Fijne Valentijnsdag, onthoud altijd hoe mooi je bent'. Het meisje raakte overweldigd door emotie. ,,Ik wilde daar naartoe gaan en haar laten zien dat ze het verdient'', aldus Isaiah.



Facebookgebruikers zijn lovend over het initiatief van Isaiah. ,,Dat is een geweldige jongeman. Zijn ouders zijn vast trots. Ik ben dat in ieder geval'', zei een van hen. De moeder van Isaiah zegt trots op hem te zijn. ,,We wilden haar weer laten lachen en laten weten dat ze geliefd is'', aldus Abby Howell. ,,Ik ben zo trots op mijn zoon door wat hij voor haar heeft gedaan.''