Tienerfeestje in Amerikaans dorpje Dadeville mondt uit in schietpartij

De schietpartij vond zaterdagavond (lokale tijd) plaats om Dadeville, zo'n 70 kilometer ten noordoosten van Montgomery. De lokale politie heeft, ook uren na het incident, nog geen officiële mededelingen gedaan. Of er iemand is opgepakt, is daarom nog niet bekend.



Volgens lokale media vond de schietpartij rond half elf (lokale tijd) plaats op een tienerfeestje in een dansstudio. Media melden dat een ruzie tijdens het feestje mogelijk aanleiding voor de schietpartij was. Volgens ooggetuigen zouden er veel schoten gehoord zijn. De lokale nieuwszender BNO News spreekt over zeker vijf doden en vijftien gewonden.



,,Mijn hart is vandaag gebroken”, schreef Ben Hayes, een dominee van de First Baptist Church in Dadeville, op Facebook. ,,Ik stond tot 3 uur ‘s nachts buiten het Lake Martin-ziekenhuis te kijken hoe de harten van families braken toen zij hoorden dat hun kind was neergeschoten - of erger nog, dood.”