Tienermeisje gedood door haai in rivier Australië: ‘Ze wilde zwemmen met een groep dolfijnen’

Een 16-jarig meisje is zaterdag overleden in West-Australië nadat ze was aangevallen door een haai tijdens het zwemmen in de Swan-rivier. Dat melden de lokale autoriteiten. Het is de eerste fatale haaiaanval in die rivier sinds het overlijden van een jongetje in 1923.

Volgens de lokale politie hoorde het meisje bij een groepje personen op jetski's. Ze voeren rond op de Swan-rivier in Fremantle aan de rand van Perth. ,,Er werd vlakbij mogelijk een groep dolfijnen gezien en het meisje sprong in het water om met de dieren te zwemmen”, zei Paul Robinson namens de politie.

In het water werd de tiener aangevallen door een haai van nog onbekende soort. Ze werd met ernstige verwondingen uit het water gehaald en niet veel later ter plekke dood verklaard nadat pogingen haar te reanimeren mislukten.

‘Totaal verwoest’

De familie van het meisje was er niet bij toen de fatale aanval plaatsvond. ,,Maar haar vrienden wel. En je kan je voorstellen hoe enorm traumatisch dit is voor iedereen die getuige was moet zijn geweest’’, zei Robinson. De familie van het meisje is al wel op de hoogte gesteld van haar overlijden en is ook ‘zeer aangeslagen'. De lokale autoriteiten bieden slachtofferhulp aan.

De politie laat weten met haai-experts te hebben gesproken. Volgens Robinson zeggen zij dat het ongebruikelijk is om haaien in dit deel van de rivier aan te treffen. De deelstaatregering dringt er bij het publiek op aan ‘meer voorzichtigheid’ te betrachten in de Swan-rivier en de strandafsluitingen te respecteren.

Honderd jaar geleden

Volgens persbureau AFP is het de eerste fatale haaiaanval in de Swan-rivier sinds de dood van een 13-jarige jongen in januari 1923. Dat gebeurde toen in Claremont, ook aan de rand van Perth. De laatste dodelijke aanval in een rivier in Australië dateert uit 1960, toen een stierhaai met een geschatte lengte van 3,3 meter een duiker aanviel bij Roseville Bridge in Sydney.

De BBC weet te melden, dat er in Australië elk jaar twintig haaiaanvallen worden geregistreerd, voornamelijk in de deelstaten New South Wales en West-Australia. In 2021 zouden er twee fatale haaiaanvallen zijn geweest, in 2020 zeven.