Tieners steken David (42) dood omdat hij homo is: ‘Ze zochten mannen die geen aangifte durven doen’

Bij de Belgische politie is de bende van L.N. (16) en R.P. (17) uit Kieldrecht en K.B. (17) uit Antwerpen al langer bekend, onder meer vanwege vandalisme en diefstal met geweld. Voor dat laatste werd L.N. onlangs nog door de jeugdrechter veroordeeld tot een werkstraf. Eén van zijn vrienden zat ook al een tijd in een gesloten instelling.



Vrijdagavond had de bende met David Polfliet afgesproken via Grindr, een datingapp voor homo’s. Een spannende date in het park: dat was wat de 42-jarige David verwachtte toen hij die avond met een jongen afsprak in een donkere uithoek van een park in Beveren, uit het zicht van pottenkijkers of toevallige voorbijgangers. Wat hij niet wist, was dat achter het valse profiel de 16-jarige L.N. uit Kieldrecht schuilging.