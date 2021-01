Tientallen aanhangers Navalni opgepakt bij protesten in Rusland

In de stad Chabarovsk, welke door het tijdsverschil zeven uur voor de hoofdstad Moskou ligt, publiceerden activisten vandaag video’s van de politie die demonstranten slaat en in gevangenisbusjes stopt. Later vandaag wordt een grote demonstratie verwacht, onder meer in de hoofdstad Moskou.



De oppositieleider publiceerde eerder deze week een video met de titel ‘Een paleis voor Poetin”, waarin hij beweerde te bewijzen dat de president een enorm landhuis voor zichzelf had laten bouwen aan de Zwarte Zee dat gefinancierd zou zijn uit smeergeld. De bijna twee uur durende film had na een paar dagen al meer dan 65 miljoen views op YouTube. Het Kremlin noemt de beschuldigingen ‘onzin’ en ‘leugens’