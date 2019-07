Tientallen dode grienden gespot op strand IJslands schiereiland

Volgens helikopterpiloot David Schwarzhans, die foto's maakte van de macabere vondst, vlogen hij en de toeristen laag over het terrein toen ze plotseling in het zand de dieren zagen liggen. ,,Na de landing hebben we ze geteld en we kwamen uit op zeker zestig overleden exemplaren. Waarschijnlijk zijn het er nog meer, omdat er op sommige plaatsen alleen vinnen te zien waren”, vertelde hij aan BBC News. Hij sprak van een tragisch schouwspel. ,,De stank was zelfs van een grote afstand enorm.” Wanneer de grienden aanspoelden, is onbekend. Het terrein is moeilijk vanaf het vasteland te bereiken.