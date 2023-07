Tientallen doden en meer dan 150 gewonden bij zelfmoordaanslag in Pakistan

De Pakistaanse televisie toonde beelden van de plaats van het drama in Khar, in het noordwesten van het land, dat voorheen bekend stond als een bastion van de Pakistaanse taliban. Op de beelden zijn veel lijken, bloedende slachtoffers en toegesnelde hulpverleners te zien. De personen die er het slechtst aan toe zijn, zullen met helikopters worden overgebracht naar ziekenhuizen in de provinciehoofdstad Pesjawar.

Oplopend dodental

Over het aantal doden en gewonden bestaat nog onduidelijkheid, met aantallen die variëren bij verschillende media. De politie verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen, ook omdat een groot aantal gewonden in kritieke toestand verkeert.

Onder de dodelijke slachtoffers bevindt zich ook een lokale leider van de partij. ,,Dit is een aanslag op onze partij. Dit is een aanslag op Pakistan, op de democratie”, aldus een partijwoordvoerder tijdens een persconferentie in hoofdstad Islamabad. Premier Shehbaz Sharif drukte zijn medeleven uit tegenover de slachtoffers. ,,Terroristen zijn de vijanden van Pakistan en we zullen ze vernietigen”, zei hij in een mededeling.