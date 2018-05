Tientallen doden en meer dan duizend gewonden bij protesten in Gaza

Volgens de Palestijnse gezondheidsfunctionarissen raakten daarnaast ruim 1600 mensen gewond. Sinds de Israëlische militaire operatie van 2014 in de Gazastrook zijn er nog niet zoveel doden op een dag in de Gazastrook gevallen.



De Israëlische krant Haaretz meldt dat zeker 35.000 betogers zijn samengekomen aan de grens tussen Israël en Gaza. Inwoners van de Gazastrook werden via luidsprekers op moskeeën en organisaties als Hamas en Fatah opgeroepen zich aan te sluiten bij de zogenoemde 'Mars van de terugkeer', juist op de dag dat Israël de 70ste verjaardag van de onafhankelijkheid viert.



Op verschillende plekken zijn grote vuren te zien en is sprake van veel rookontwikkeling. De demonstranten hebben autobanden in brand gestoken. Ook gooiden Palestijnen brandbommen en stenen naar de Israëlische ordetroepen. Die schoten met scherp op de betogers.



Martelaren

Ongeveer de helft van alle gewonde Palestijnen zouden door kogels zijn geraakt. Onder de doden zouden in ieder geval een 21-jarige en een 29-jarige jongeman zijn, een 14-jarige jongen en een man in een rolstoel. ,,Er kunnen vandaag veel martelaren bijkomen. Heel veel. Maar de wereld zal onze boodschap horen. De bezetting moet eindigen'', zei een van de actievoerders.



De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) heeft naar aanleiding van het geweld voor morgen een algemene staking in de Palestijnse gebieden afgekondigd. Tegelijkertijd is het een dag van rouw voor de omgekomen martelaren.



Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © AFP

Verhuizing ambassade

Volledig scherm © REUTERS De Palestijnse betogers ageren tegen de officiële opening van de Amerikaanse ambassade, vandaag in Jeruzalem. De verhuizing van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem heeft binnen de Arabische regio tot grote verontwaardiging geleid. Vooral de Palestijnen zijn boos. Zij zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.



Het Israëlische leger heeft Palestijnen gewaarschuwd weg te blijven bij het grenshek. Israël verwacht tienduizenden betogers en dropte vanochtend folders boven de Gazastrook met daarop de waarschuwing. Later opende het leger het vuur op de demonstranten toen een hekwerk het dreigde te begeven. ,,We zullen onze burgers verdedigen met alle middelen en staan niet toe dat iemand door het hek breekt'', waarschuwde minister Avigdor Lieberman van Defensie.

Opening ambassade

De Israëlische politie heeft duizend manschappen ingezet om te waken over de veiligheid bij de opening van de Amerikaanse ambassade. Het gaat onder meer om antiterreureenheden en undercoveragenten, zei een politiewoordvoerder.



President Donald Trump is bij die opening de grote afwezige. Hij laat zich bij de plechtigheid vertegenwoordigen door een delegatie met onder anderen zijn dochter Ivanka en zijn schoonzoon Jared Kushner.

Nakba

Getuigen zeggen dat Israëlische troepen traangas afvuurden op tentenkampen in de buurt van de grens. De verwachting is dat de Palestijnen ook morgen naar de grens trekken. Ze herdenken dan de 'Nakba' (de Catastrofe). Daarmee verwijzen ze naar het uitroepen van de staat Israël zeventig jaar geleden. Dat betekende voor veel Palestijnen dat zij van hun geboortegrond vluchtten of daarvan werden verdreven.



Door de protesten zijn de afgelopen weken tientallen Palestijnen om het leven gekomen. Egypte heeft het optreden van Israël tegen de Palestijnen scherp veroordeeld en waarschuwde voor het verder escaleren van het Palestijns-Israëlische conflict.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP