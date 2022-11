Tientallen gewonden na aardbeving in West-Turkije

West-Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Het epicentrum van de beving lag in de stad Golkaya, in de provincie Düzce aan de Zwarte Zee, meldt het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC). De bevingen werden tot in Istanboel gevoeld, zo’n 200 kilometer verderop, en in de Turkse hoofdstad Ankara.

De aardbeving vond plaats om even na vier uur ‘s nachts (drie uur Nederlandse tijd). Er werden zeker 35 naschokken geregistreerd. De aardbeving wekte veel mensen uit hun slaap en velen renden in paniek uit hun huizen. Ook is de stroom in de regio uitgevallen.

Minister Fahrettin Koca van Volksgezondheid schrijft op Twitter dat 35 mensen gewond zijn geraakt, de meesten in Düzce, maar ook één in Istanboel. Een man raakte ernstig gewond toen hij in paniek uit een gebouw sprong. Er zijn nog geen meldingen van grote materiële schade, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

,,We hebben nagenoeg alle omliggende dorpen gecontroleerd en op een paar vernielde schuren na, is er nergens sprake van ernstige schade’’, verklaarde Binnenlandminister Suleyman Soylu op omroep TRT Haber. ,,Er was wel een stroomstoring tijdens de aardbeving, maar de autoriteiten zijn bezig de elektriciteit te herstellen.’’

Scholen blijven gesloten

In Golkaya verzamelden mensen zich op een centraal plein, sommigen gewikkeld in dekens die waren uitgedeeld door het noodhulpbureau, zo bleek uit televisiebeelden. Duzce-gouverneur Cevdet Atay zei dat de scholen in de regio woensdag uit voorzorg gesloten blijven.

Verschillende tektonische platen grenzen aan elkaar op het grondgebied van Turkije. In november 1999 overleden door een aardbeving met een kracht van 6,3 ongeveer 900 mensen, eveneens in Düzce. In september van hetzelfde jaar had een bijzonder sterke aardbeving met een kracht van 7,4 het leven geëist van meer dan 17.000 mensen in de regio rond de industriestad Izmit, zo’n 130 kilometer verderop. Bij een aardbeving in Izmir kwamen in oktober 2020 meer dan honderd mensen om het leven.

Experts verwachten in de nabije toekomst ook een sterke aardbeving voor de metropool Istanboel, waar ongeveer 16 miljoen mensen wonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.