Tientallen gewonden na explosie in Japans restaurant

UPDATE&VIDEO Rust terugge­keerd na Mars tegen Marrakesh in Brussel, 90 aanhoudin­gen

17:00 De Mars tegen Marrakesh, een demonstratie in Brussel tegen het VN-migratiepact, is zondagmiddag ontaard in rellen met de politie. Na toespraken escaleerde de situatie. Betogers gooiden met stenen en dranghekken. Een ruit van een gebouw van de Europese Commissie ging aan diggelen. De politie hield 90 relschoppers aan. De onlusten lijken nu over, extreemrechtse betogers zijn uiteengedreven en zijn uit het straatbeeld verdwenen.