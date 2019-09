Tientallen jongeren filmden doodstrijd 16-jarige jongen in winkelcentrum

In de Amerikaanse staat New York is grote onrust ontstaan nadat een tiener de dood vond bij een vechtpartij. Minstens vijftig en mogelijk zelfs zeventig omstanders waren getuige van het incident, maar grepen niet in. Ze lieten de 16-jarige Khaseen Morris aan zijn lot over, filmden zijn doodstrijd en zetten de heftige beelden op sociale media zoals Snapchat.

Het schokkende incident vond maandagnamiddag plaats in een winkelcentrum nabij een hogeschool in Nassau County in Long Island. Zeven à acht personen keerden zich tegen Morris na een ruzie over een meisje. De tiener incasseerde onder meer een messteek in zijn borst en vocht vervolgens voor zijn leven. Tientallen jongeren bleven ondertussen filmen en verspreidden de beelden. Maar niemand nam blijkbaar de moeite om de jongen bij te staan. Morris overleed dezelfde dag in het ziekenhuis aan zijn zware verwondingen.

Likes en shares

,,Ik vraag aan al onze inwoners – niet alleen aan de jongeren onder ons – om je telefoon te gebruiken om de hulpdiensten te bellen indien iemand in nood verkeert in plaats van meer likes en shares te willen vergaren’’, zei Curran, gedeputeerde van Nassau County. ,,Onze politiemensen en hulpverleners zijn getraind om levens te redden in gevaarlijke situaties en slechts enkele seconden kunnen het verschil maken tussen leven en dood.’’