Tientallen migranten verdrinken voor Libische kust

Duitsers in rep en roer: agenten onwel na openen verdachte brief

10:29 In het Duitse Hemer zijn gisterenavond vijf mensen door vooralsnog onbekende oorzaak onwel geworden na het openen van een brief op het politiebureau. Een 31-jarige arts had de envelop aan het einde van de middag naar het bureau gebracht, omdat zij het niet vertrouwde. Toen de envelop daar werd geopend, kregen vier politiemedewerkers en de vrouw last van misselijkheid, jeuk en duizeligheid.