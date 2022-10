Tientallen Nederlanders met lege tank gestrand in Frankrijk

Politie VS raakt informant kwijt die werd gepakt met genoeg drugs ‘om 25 miljoen mensen te doden’

De Amerikaanse antinarcoticabrigade DEA is een crimineel kwijt die als informant werkte nadat hij werd gepakt met een recordhoeveelheid fentanyl, meldt NBC. Die pijnstiller is honderd keer krachtiger is morfine en maakt in de VS jaarlijks tienduizenden slachtoffers.

5 oktober