Tijd dringt voor brexit, volgende week nieuwe ronde gesprekken

Brits Hogerhuis verwerpt omstreden brexitwet Johnson

10 november Het Britse Hogerhuis heeft maandag de delen uit de omstreden brexitwet van premier Johnson verworpen die indruisen tegen het internationaal recht. Het gaat daarbij vooral over afspraken over Noord-Ierland die Londen en de EU hebben vastgelegd in het uittredingsverdrag.