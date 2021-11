TikTok-gebaar redt Amerikaanse tiener uit handen van ontvoerder

De ouders van het meisje gaven haar dinsdag al als vermist op. Ze bleek uit haar thuisstad Asheville (in de staat North Carolina) meegenomen te zijn door de 61-jarige James Brick. Hij reisde met haar in de auto door North Carolina, Tennessee, Kentucky en Ohio, waar hij familie heeft wonen. Hij zat aan het stuur en het meisje op de passagiersstoel, meldt sheriff John Root van de lokale politie.

Het meisje probeerde de aandacht te trekken van andere automobilisten door het handgebaar voor huiselijk geweld of gevaar te maken. Daarbij steek je subtiel je rechterhand omhoog, plooi je je rechterduim in je handpalm om vervolgens een vuist te vormen. Op die manier wist het meisje zich uit haar benarde situatie te redden.



Een alerte burger merkte het handgebaar van het meisje op en schakelde de hulpdiensten in, hij volgde de auto ook nog een tijdje. De politie slaagde er uiteindelijk in om het voertuig te lokaliseren en het meisje in veiligheid te brengen.