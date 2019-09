Timmermans nieuwe klimaatchef Europese Commissie

Nederland had ingezet op een belangrijke portefeuille waarin Timmermans aan de top van de Brusselse informatiepiramide blijft. Dat is nu gewaarborgd.



De Deense Margrethe Vestager krijgt als de andere eerste ‘uitvoerende’ vicevoorzitter de verantwoordelijkheid voor alles wat met digitale zaken te maken heeft. Ook onder meer mededinging, valt onder haar.



Timmermans gaat het werk leiden rond een ‘Green Deal for Europe’. Die behelst onder meer een wet die vastlegt dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. De PvdA-politicus krijgt klimaatactie onder zich, maar ziet ook toe op onder meer beleid over landbouw, transport, energie, en milieu en oceanen.