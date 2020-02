Tina (41) gaat dood en doet verdrietige oproep: ‘Hoe gaan mijn kindjes mij niet vergeten?

Een terminaal zieke moeder uit het Belgische Halen (bij Hasselt) heeft een aangrijpende oproep gedaan op Facebook. Tina Vandenbosch (41) kreeg eerder deze maand te horen dat de kanker waartegen ze vecht is uitgezaaid en dat er geen hoop meer is op genezing. In de tijd die haar nog rest, wil ze zo veel mogelijk herinneringen achterlaten voor haar kindjes van 3 en 4 jaar. Daarvoor vraagt ze suggesties van iedereen die kan helpen.

,,Ik ga binnenkort dood door borstkanker”, klonk het maandag plots in de Facebookgroep Drukke mama’s, waar jonge ouders over het algemeen vooral kleertjes verkopen en allerhande opvoedingstips delen.

,,Dat betekent dat ik de tijd die mij nog rest moet verdelen tussen zelf leven, maar ook mijn eigen uitvaart regelen en (vind ik zelf) zoveel mogelijk herinneringen, zinvolle brieven, geschenkjes, adviezen, tekenen van liefde moet achterlaten voor mijn lieve kindjes van nu 4 en 3 jaar. Ik heb al heel veel opgetekend van wat ik zeker nog wil doen voor de tijd daar is (kan heel snel gaan wegens zeer agressieve kanker). Maar misschien heeft iemand nog tips uit de praktijk van wat echt nuttig is gebleken voor de achtergebleven, opgroeiende kinderen?”

Borstkanker

Het bericht was afkomstig van Tina Vandenbosch (41), een moeder van twee kinderen die begin augustus vorig jaar te horen kreeg dat ze borstkanker had. Ze deed vanochtend haar verhaal op de Belgische radio.



,,Aanvankelijk was er geen reden tot paniek: het was zo goed als zeker dat ik ervan zou genezen. Maar naarmate de onderzoeken verder gingen, bleek de situatie veel ernstiger dan gedacht”, vertelt ze. ,,Ik zat nog altijd in het derde stadium: ik was nog te genezen. Tot ik twee weken geleden op de spoedeisende hulp terechtkwam met hevige pijn in mijn rechterzij. Toen bleek dat de kanker ondanks mijn zware behandelingen was uitgezaaid naar mijn lever. Ineens zat ik in het vierde stadium en was ik niet meer te genezen.”

Volledig scherm © RV

Onder controle

Inmiddels is de pijn onder controle en krijgt ze chemotherapie om de druk op haar lever te verzachten. ,,De pijn kwam door de uitzaaiingen”, zegt ze. ,,De behandeling maakt dat die veel minder is. Maar dit is eigenlijk een vorm van palliatieve behandeling. Om me meer comfort te geven en om mijn leven te verlengen. Want de prognose is dat ik ga sterven. En vrij snel ook. Wanneer weten we niet exact, maar de artsen durven niet veel verder te kijken dan één jaar.”

Omdat ze haar kinderen niet zal zien opgroeien, heeft de moeder nu een aangrijpende oproep gedaan. ,,Enerzijds vond ik het idee dat ik vergeten zou worden heel erg, voor mezelf dan. Mijn kinderen zijn nog zo jong dat de kans groot is dat ze zich later weinig of niets zullen herinneren van mij. Anderzijds vond ik het ook heel erg voor hén, dat ze zich waarschijnlijk een leven lang 1.001 vragen zullen stellen op belangrijke momenten in hun leven. Hoe zou ons mama hierover gedacht hebben?”

Nalatenschap

Daarom wil Tina iets voor haar kinderen achterlaten. ,,Als je weet dat je gaat sterven, kun je je daar een beetje op voorbereiden. Ik wil hen dingen achterlaten, waardoor ze – als ze daar behoefte aan hebben – weten dat hun mama er toch nog is op belangrijke momenten in hun leven. Misschien niet fysiek, maar ze zullen dan toch weten dat ik aan hen gedacht heb. Zo kunnen ze me nog leren kennen.”

Ze heeft intussen al een heleboel tips gekregen, maar hoopt dat er nog veel meer volgen. ,,Ik was vooral op zoek naar raad van mensen die heel vroeg hun ouders zijn kwijtgeraakt”, vertelt ze. ,,Zij kunnen vanuit de praktijk zeggen hoe groot het gemis is. Ik kreeg onder meer te horen dat ik veel foto- en videomateriaal moet achterlaten. Iemand zei me dat ze een jaar van haar leven zou geven om gewoon de stem van haar moeder of vader nog eens te horen.”

Tina hoopt op een grote respons. Voor zichzelf en voor haar kindjes. Die laatsten weten nog niet dat mama niet meer beter wordt. ,,Ze weten wel dat ik ziek ben”, klinkt het. ,,Maar omdat we nog niet weten wanneer ik precies dood zal gaan, willen we hen daarmee nog niet belasten. Zij leven nu in de wetenschap dat mama er is. Daar zijn ze blij mee. En dat willen we zo lang mogelijk zo houden.”

Beluister het hele gesprek met Tina hieronder: