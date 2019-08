,,Al haar pogingen om via gesjoemel mede-eigenaar te worden van zijn landgoed en hem daarna Kenia te laten uitzetten, waren gestrand. Dus moest ze overschakelen op plan B’', zegt Patrick Muiruri , een boezemvriend van de Nederlander. Oud-Philipsdirecteur Tob Cohen verdween half juli spoorloos. De nationale recherche van Kenia is een onderzoek gestart en denkt aan moord.

Muiruri, een voormalig staatssecretaris en parlementslid, kent Cohen al ruim dertig jaar en golft regelmatig met hem. De laatste keer was op 15 juli, vier dagen voordat de Nederlander spoorloos verdween. Volgens Cohens echtgenote was haar man op dat moment depressief en kampte hij met een psychische aandoening. Dat schreef ze op 18 juli in een noodkreet om hulp aan de Nederlandse ambassade in Nairobi.

,,Onzin’', meesmuilt Muiruri terwijl hij een wegwerpgebaar maakt met zijn hand. ,,Hoe kan een ziek iemand meer dan 14 kilometer lopen en het golfen ruim zes uur volhouden? Trouwens, Tob praatte ook voortdurend, zoals altijd.’'

Die maandag praatte Cohen alleen maar over zijn echtgenote Sarah, zegt het oud-parlementslid in de riante salon van zijn zwaarbewaakte villa in een buitenwijk van Nairobi waar de Keniaanse happy few woont.

,,Tob vertelde dat zijn leven al vier jaar een hel was. Dat hij al die tijd geen seks meer had met haar, een van de redenen voor hem om eind vorig jaar de scheidingsprocedure in gang te zetten. Daarna gedroeg zijn vrouw zich nóg vijandiger tegenover hem, zo vertelde hij. Ze duwde hem van de trap waardoor hij gewond raakte en ze oefende geestelijke druk op hem uit door het doen van valse aangiftes wegens agressie bij politiemensen van de Kikuyu, dezelfde stam als zij. Dit met de bedoeling dat hij gearresteerd zou worden en na een veroordeling Kenia zou worden uitgezet.’'

Fraude

Cohen vertrouwde hem ook toe dat hij had ontdekt dat zijn echtgenote zichzelf op frauduleuze wijze mede-eigenaar had gemaakt van de door hem zelf gebouwde villa. ,,Sarah stal de eigendomsakte van het landgoed, vervalste Tobs handtekening en gebruikte stiekem een foto van hem én zijn persoonlijk identificatienummer van de Keniaanse Belastingdienst om haar naam te laten toevoegen.’'

Cohen ontdekte de fraude en startte een procedure om zijn echtgenote weer te laten schrappen uit de eigendomsakte. Die procedure zou nog lopen en eindigt met een laatste handtekening van de Nederlander.

Maar er is meer, zegt de gepensioneerde politicus. ,,Tob ontdekte ook dat zijn echtgenote geprotesteerd had tegen het verlenen van het Keniaans staatsburgerschap aan hem. In haar protestbrief, die hij vond tijdens de zoektocht naar de verdwenen eigendomsakte, schreef ze dat ze aangifte tegen hem had gedaan wegens agressie. Die aangifte is onderzocht maar dat leverde geen bewijs op tegen Cohen, zo deelde een bron bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid mij onlangs mee.’'

Muiruri, die al zijn invloed aanwendt om de waarheid boven tafel te krijgen, belde daarna persoonlijk de minister. Die vertelde hem dat Cohens aanvraag was goedgekeurd en dat de Nederlander informeel al op de hoogte was gebracht.

Vrij zijn

Cohens echtgenote kreeg er volgens de voormalige bewindsman ook lucht van. ,,Ze moet toen hebben beseft dat al haar pogingen om zich de villa toe te eigenen en Tob uitgezet te krijgen, waren mislukt. De echtscheiding was een kwestie van tijd, haar man kon als Keniaans staatsburger alleen verder - ze trouwden in 2008 zodat hij in Kenia kon blijven - en zij kon elk moment gearresteerd worden voor de mishandeling van hem, omdat hij de zaak aankaartte bij de politie op een hoger niveau.’'

Muiruri voelt aan alles dat Cohen niet meer onder de levenden is - het is niks voor Tob om zolang niks van zich te laten horen - en acht Cohens echtgenote verantwoordelijk voor zijn dood. ,,Tob begreep haar handelwijze niet. Hij was bereid om haar de helft van zijn bezittingen te geven als ze hem dan met rust zou laten. Hij wilde vrij zijn’', verzucht Muiruri.