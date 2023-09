Toch meer schutters bij aanslag op JFK? Ex-lijfwacht doet officiële lezing moord wankelen

Voormalig Proud Boys-lei­der Tarrio krijgt 22 jaar cel, hoogste straf tot nu toe voor Capitoolbe­stor­ming

Enrique Tarrio, voormalig leider van de Amerikaanse extreemrechtse groep Proud Boys, is veroordeeld tot 22 jaar cel voor zijn aandeel in de bestorming van het Capitool. Het is de hoogste straf tot nu toe voor deelname aan de bestorming in Washington D.C. op 6 januari 2021.