Toename coronagevallen in VS: ‘Zelfs pandemie is politiek conflict’

Update Aanklagers: vluchtge­vaar­lij­ke assistent Epstein moet vast blijven zitten

20:30 De Amerikaanse autoriteiten willen dat Epstein-vertrouwelinge Ghislaine Maxwell (58) voorlopig vast blijft zitten. Anders is de kans groot dat ze op de vlucht slaat, blijkt uit rechtbankdocumenten. Maxwell werd eerder vandaag gearresteerd door de FBI op verdenking van betrokkenheid bij de zedendelicten van Jeffrey Epstein, die in augustus vorig jaar uit het leven stapte in zijn cel.