Toerist gooit elektrische step van Spaanse Trappen, 25.000 euro schade

Limburgse au pair (22) verdrinkt in Amerikaans zwembad

Een 22-jarige vrouw uit het Limburgse plaatsje Neer is dinsdag verdronken in een Amerikaans zwembad. De politie van Nahant, in de Amerikaanse staat Massachusetts, laat weten dat het gaat om Elke Noblesse, die sinds tien maanden als au pair werkte in het dorp. Inwoners zamelen nu geld in voor haar ouders.

11:59