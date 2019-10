Toeriste draagt na quad-crash eigen arm ambulance in

Vella en haar vriend hadden het voertuig gehuurd om door een ruig terrein te crossen, aldus de Britse. Door de modderige ondergrond begon de quad te slippen waarna Chelseas partner de macht over het stuur verloor. Toen het voertuig over de kop sloeg, belandde het op de rechterarm van Chelsea. ‘Wat ik me nog herinner, is dat mijn arm alleen nog met een strook huid aan mijn lichaam vastzat’, aldus het slachtoffer op de inzamelingspagina.



Nadat de ambulance was gearriveerd, liep Chelsea er ‘zo goed en zo kwaad als het ging’ naartoe. ‘Ik was in shock en kon nog wel lopen. Later hoorde ik dat ik die afgerukte arm zelf heb ondersteund met mijn goede arm.’ In de ambulance voelde ze het gevoel van leven uit zich wegtrekken. ‘De broeders gaven me een spuitje waardoor ik wakker bleef. Mijn vriend heeft mijn shirt uitgetrokken en daar een tourniquet van gemaakt om mijn arm af te binden. De artsen zeiden naderhand dat die handeling van hem waarschijnlijk mijn leven redde.’