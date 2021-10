Toeristen gedood en Nederlandse vrouw gewond bij schietpartij tussen Mexicaanse drugsbendes

De schietpartij vond plaats op het terras van een bar-restaurant in de bij toeristen geliefde badplaats, op het schiereiland Yucatán, in het uiterste oosten van Mexico. ‘Twee buitenlanders werden gedood en drie raakten er gewond door vuurwapens in een etablissement’, meldt het Openbaar Ministerie van Quintana Roo op Twitter.



Een Duitse en een vrouw uit India zijn gedood. Een van hen overleed vrijwel direct, de ander stierf even later in het ziekenhuis. De burgemeester van Tulum, Marciano Dzul, zegt dat niets erop wijst dat de slachtoffers iets te maken hadden met de schutters. Ze zouden zijn geraakt door verdwaalde kogels.



De drie gewonden werden in het ziekenhuis behandeld en liggen daar nog steeds. Bij het gewelddadige treffen tussen de bendes is ook één van de schutters gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aangehouden, aldus de burgemeester van de badplaats.