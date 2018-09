Toeristen gewond bij rotslawine op Grieks eiland

Update Kayak vermiste Arjen Kamphuis gevonden en nieuwe getuige meldt zich

20:03 De Noorse politie heeft bekend gemaakt dat de kajak van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis is gevonden. Dinsdagavond werden in het noorden van Noorwegen ook al andere spullen van hem ontdekt. Een nieuwe getuige heeft vandaag aan de Noorse politie verklaard de vermiste Nederlander op 30 augustus te hebben gezien in de plaats Vikeså, in het zuiden van Noorwegen.