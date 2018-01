Toeristen vast in hotels na uitroepen van noodtoestand op Jamaica

Reden voor de noodtoestand is het criminele geweld dat fors is toegenomen. De Jamaicaanse politiechef George Quallo liet weten dat in St. James in 2017 335 moorden zijn gepleegd. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als in andere regio's in het Caribische land.



Premier Andrew Holness liet weten dat de criminaliteit steeds meer de spuigaten uitloopt en dat hij daarom militairen de straat heeft opgestuurd in St. James, aldus de zender CNN. Volgens de Britse krant The Guardian zouden er in de eerste week van 2018 al circa veertig moorden zijn gepleegd in St. James.



Na de hoofdstad Kingston is Montego Bay de grootste stad in Jamaica. De stad is populair bij internationale toeristen door de aanwezigheid van prachtige stranden. Elk jaar gaan er ongeveer 200.000 Britten op vakantie in Montego Bay.