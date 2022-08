‘Tofste meester van de school‘ in Turnhout misbruikte zeker 15 kinderen op schoot tijdens de les

met VideoMeester P. T. (61) van de Turnhoutse basisschool Sint-Franciscus stond bekend als de tofste leerkracht waar alle kinderen naartoe renden om een knuffel te geven. Al bleven er altijd enkelen op afstand, want zij kenden zijn geheim. De man randde kinderen aan in de klas, tijdens de les, terwijl ze op zijn schoot zaten. Het Antwerps parket wil zowel hem als de directie van de school voor de rechtbank brengen, want er zijn aanwijzingen dat er waarschuwingen genegeerd zijn.

Als P.T. (61) vlak onder de grens bij Baarle-Nassau door de straten van de Turnhoutse wijk Schorvoort reed op zijn fiets, moest hij om de paar minuten aan de rem trekken om te zwaaien naar buurtbewoners. De zestiger was al 38 jaar zeer gekend en een populair figuur in de gemeenschap. Hij was begeleider van de lokale jeugdvoetbalploegen KFC Turnhout, de populairste en leukste meester van het vierde leerjaar van basisschool Sint-Franciscus en organiseerde zelfs elke zomer zwembadfeestjes voor zijn leerlingen.

Maar P.T. had een duister geheim dat niemand leek te doorzien. Hij was een wolf in schaapskleren. Al jaren deden die roddels en geruchten de ronde, maar nooit werd het concreet. Tot één meisje de kracht vond om zich uit te spreken.

Zusje beschermen

Het is zaterdagavond 24 juli 2021. Na het kijken van een film waarin een ontvoeringsscène te zien is, spreekt een toen 13-jarig meisje haar moeder aan. Ze vertelt dat haar zusje, dat naar het vierde leerjaar gaat in september, niet bij meester P. mag zitten. Uiteindelijk vertelt ze waarom: de meester ging regelmatig met zijn hand in haar onderbroek.

Volledig scherm De leerkracht van basisschool Sint-Franciscus in Turnhout wordt verdacht van zedenfeiten. © Van Nooten/RV

Het moedige meisje, dat zelf bang is om ontvoerd te worden, wil haar zus beschermen en toekomstig misbruik voorkomen. Het zijn maar een paar zinnen, maar ze zorgen voor een schokgolf in de wijk. De ouders van het meisje stappen na het weekend onmiddellijk naar de directeur van de school.

Zij ging ervoor zorgen dat hun jongste dochtertje en haar beste vriendinnetje niet in zijn klas terechtkomen. Maar andere aantoonbare maatregelen lijken niet te zijn genomen. Het blijft stil bij de directie, waarop de ouders besluiten om op 5 augustus naar de politie te stappen. Een dag later valt de politie binnen bij P.T. Hij bekent onmiddellijk dat hij het meisje misbruikt heeft.

De zestiger verklaart dat hij het deed ‘omdat hij haar zo graag zag’. De man wordt opgepakt. Als de speurders hem onder druk zetten, geeft hij meer feiten toe. Na de huiszoeking wordt de man voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die beslist om hem vrij te laten onder strenge voorwaarden. Zo krijgt hij een absoluut contactverbod met minderjarigen onder de 14 jaar en moet hij in afwachting van zijn proces een gespecialiseerde behandeling volgen voor zijn seksuele problematiek.

Vijftien slachtoffers

In het begin gaat het om drie slachtoffers. Maar al snel melden zich er nog meer, van zeer recente feiten tot slachtoffers van maar liefst 30 jaar geleden. Uiteindelijk komt het totaal op 15 slachtoffers. Bij sommige gevallen ging het over eenmalige feiten, bij andere bestreek het misbruik lange periodes. Bijna elk van hen was toen 9 of 10 jaar en leerling in zijn klas. De man zou volgens de slachtoffers zelfs een type hebben: jonge, blonde meisjes die intelligent en succesvol zijn. En het waren niet de zwembadfeestjes bij hem thuis waar de man toesloeg, of ergens in een donkere bezemkast op school. Het was op de meest zichtbare en publieke plek dat je je kan inbeelden: in de klas bij alle andere leerlingen, de plek waar hij in alle vertrouwen zijn slag kon slaan.

Quote We waren hierover net als jullie verrast Het schoolbestuur

Volgens de betrokken ouders had de leerkracht een systeem bedacht. Op zijn bureau in de klas stond de rommel hoog opgestapeld. Voor hem stond zijn laptop, achter hem het grote smartboard. Hij wenkte naar een meisje. Ze mocht op zijn schoot komen zitten, soms zelfs met vier tegelijk. Daar mochten ze een spelletje spelen op de laptop of naar een kinderprogramma kijken terwijl de klas meekeek op het grote scherm. Terwijl de klas en het kind afgeleid waren, stak hij zijn hand in hun broekje of ging hij onder hun kleren.

'Knuffeldrang’

De zestiger deed alsof het de normaalste zaak van de wereld was, alsof die drang die hij had bij het lessenpakket hoorde. Zo trok hij spontaan bij een meisje de broek wat naar achter, om eens te kijken naar haar kont. Hijzelf zou het aanraken van de intieme delen van de meisjes volgens slachtoffers ‘knuffelgedrag’ noemen.

Het weekend van 21 augustus 2021. De basisschool stuurt na overleg met het bestuur een brief naar de ouders. ,,We begrijpen dat er binnen onze schoolgemeenschap heel wat onrust is en onduidelijkheid rond een collega waarvoor na een klacht een gerechtelijk onderzoek opgestart is. We waren hierover net als jullie verrast.”

Het verhaal komt in de media, waardoor nog meer slachtoffers zich melden. De directrice vertelt op VTM Nieuws ‘hoe ze geschokt zijn en onmiddellijk in actie kwamen’. Maar wat blijkt... Dit was geen verrassing. Uit goede bronnen heeft het Vlaamse dagblad HLN vernomen dat meerdere vrouwelijke leerkrachten gedurende de jaren bij de huidige en vorige directie hadden aangeklopt omdat ze P.T. niet vertrouwden. Hij was te familiair met de kinderen.

Schuldig verzuim

Quote Het belangrijk­ste in deze zaak is dat de meldingen in de doofpot kwamen Advocaat Kris Luyckx En in 2017 zou er ook een vader naar de directeur gestapt zijn, nadat zijn dochter hem vertelde hoe ze op de schoot van P.T. belandde en hij onder het bloesje van het meisje had gezeten. Een reactie bleef uit.



Eind juni op het einde van het schooljaar ging de directeur met vervroegd pensioen. Maar het parket van Antwerpen wil deze en de voormalige directie voor de rechtbank brengen voor schuldig verzuim. Er zijn aanwijzingen dat er waarschuwingssignalen genegeerd zijn. Daarnaast wordt P.T. ook verdacht van de aanranding van meerdere minderjarigen. Dit zijn feiten waar een maximumstraf van tien jaar cel op staan.

De zaak komt vrijdag (vandaag) voor de raadkamer, waar beslist zal worden of de meester en de directie zich zal moeten verantwoorden voor de rechtbank. Al bestaat de kans dat er bijkomend onderzoek gevraagd zal worden, waardoor de zaak uitgesteld wordt. Advocaat Jean Hendrickx, die het schoolbestuur vertegenwoordigt, wil geen verder commentaar geven.

,,We zijn vooral blij dat het onderzoek zo grondig gevoerd werd”, zegt advocaat Kris Luyckx, die een aantal slachtoffers vertegenwoordigt. De betrokken ouders willen vooral rechtvaardigheid. ,,We hebben met stomme verbazing moeten vaststellen dat er zoveel slachtoffers zijn”, zegt Luyckx. ,,Het openbaar ministerie ziet in deze zaak ook een verantwoordelijkheid bij de directie, wat eveneens schrijnend is. Het belangrijkste in deze zaak is dat de meldingen in de doofpot kwamen.”