Toont Loekasjenko hier per ongeluk de verdere Russische invalsplannen?

Heeft de Belarussische dictator Alexandr Loekasjenko mogelijk per ongeluk verdere Russische invasieplannen voor Oekraïne toegelicht? Er is veel te doen om zijn live presentatie op de nationale televisie.

In een korte video die door de in Belarus bekende journalist Tadeusz Giczan op Twitter werd gedeeld, is te zien hoe Loekasjenko bij een presentatie voor militairen naar een kaart van Oekraïne wijst die in vier delen is opgedeeld. Giczan schrijft dat ‘dit lijkt op een echte invasiekaart’. Loekasjenko is een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.



Loekasjenko’s kaart toont rode pijlen uit Belarus en Rusland die diep in Oekraïne wijzen, met een tang over Kiev (de belegerde hoofdstad van het land) en andere pijlen die vanuit het oosten helemaal tot aan de Dnjepr in het hart van het land reiken. De video leek te zijn gepubliceerd door een Belarus staatsgezind Telegram-kanaal.

Een Britse oud-officier becommentarieerde de spraakmakende video vanochtend op de zender Sky News. Loekasjenko wijst hierin naar de vier militaire regio’s van Oekraïne. Vraag is of dat wijst op een toekomstige verdeling van het land. Maar daarnaast zijn er ook aanvalspijlen te zien naar Transnistrië, richting Roemenië.



Transnistrië is feitelijk een separatistische provincie van Moldavië - vergelijkbaar met Donetsk en Loehansk - die floreert dankzij de bitcoin­industrie. Het land, een onafhankelijk dwergstaatje dat slechts erkend wordt door enkele andere landen, draait volledig op goedkoop Russisch gas.

Onvoorzichtig of nepnieuws

Op Loekasjenko's kaart zie je duidelijk een stoot vanuit de zee richting Moldavië, aldus de expert op de Britse zender. ,,Ze zijn ook bezig Donetsk te verbinden met de Krim. Marioepol en Cherson zijn sleutelsteden in de corridor daar in het zuiden.” Het is onduidelijk of Loekasjenko erg onvoorzichtig is geweest of dat hij op zijn beurt een spelletje speelt met nepnieuws.

De Britse regering had al aangekondigd Belarus te zullen straffen voor de steun aan de Russische invasie in Oekraïne. Londen legt om te beginnen sancties op aan vier hoge defensiefunctionarissen, onder wie de chef van de generale staf. Ook twee militaire ondernemingen worden aangepakt. Ook elders in Europa groeit de roep om sancties op te leggen aan de handlanger van het regime in Moskou. Vanuit Belarus mochten Russische militairen oprukken naar de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Laatste dictator

Loekasjenko, vaak de ‘laatste dictator van Europa’ genoemd, is een autoritair die sinds 1994 aan de macht is. Hij wordt algemeen beschouwd als een marionet van Poetin en leunt zwaar op de steun van het Kremlin om aan de macht te blijven. Er waren massale protesten tegen Loekasjenko in Belarus in 2020 nadat hij een zesde termijn had gewonnen in een verkiezing die algemeen als vervalst werd beschouwd.

De Belarussische leider werd vorig jaar wereldwijd veroordeeld voor het aan de grond houden van een Ryanair-vlucht (die met een straaljager naar Minsk, de hoofdstad van Belarus werd geëscorteerd), onder verwijzing naar een veiligheidsdreiging, om een ​​prominente dissident te arresteren. Experts zeiden dat Loekasjenko niet betrokken zou zijn geweest bij zo’n brutale zet zonder de toestemming van Poetin.

