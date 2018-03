Topambtenaar wil Duits volkslied genderneutraal maken

In een brief aan het personeel van het ministerie schrijft Rose-Möhring: ,,Waarom veranderen we ons volkslied niet, het Deutschlandlied?'' Aanleiding voor het voorstel is de Internationale Vrouwendag van 8 maart, meldt de krant Bild.

Rose-Möhring wil dat het word 'Vaterland' in de tekst van het volkslied wordt vervangen door 'Heimatland'. 'Broederlijk met hart en hand' zal in 'moedig met hart en hand' worden omgeschreven. Dat is volgens de Duitse ambtenaar minder mannelijk.

Verhit debat in Duitsland

Volledig scherm Angela Merkel is tegen die veranderingen in de tekst. © AFP Het 'Deutschlandlied' van de dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben is sinds 1922 het Duitse volkslied. Het eerste couplet dat met 'Deutschland, Deutschland über alles' begint, en in de nazidictatuur werd gezongen, en het tweede couplet zijn niet in gebruik. Alleen het derde couplet is overgebleven.

In Duitsland deed het voorstel flink wat stof opwaaien. Kanselier Angela Merkel is tegen veranderingen in de tekst. Merkel is 'zeer tevreden' met de traditionele vorm van het volkslied, zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert maandag. Ook federaal president Frank-Walter Steinmeier is 'geen voorstander' van het wijzigen van de tekst.

Rose-Möhring ziet Oostenrijk als voorbeeld. Al zes jaar geleden maakte dat land zijn volkslied geslachtsneutraal. Sindsdien is Oostenrijk het 'land van grote zonen en dochters'. En nog maar een maand geleden besloot Canada het volkslied eveneens aan de tijdgeest aan te passen. De strofe 'in all thy sons', werd daar veranderd in 'all of us'.