Topambtenaren EU vorig jaar doelwit Israëlische spionagesoftware

De hackpogingen kwamen aan het licht nadat Apple afgelopen november berichten stuurde naar duizenden iPhone-gebruikers met de melding dat zij het ‘doelwit zijn van spionageaanvallen’. Onduidelijk is nog wie de Israëlische spionagesoftware heeft ingezet in een poging de topambtenaren te hacken. Ook is niet bekend of de hackpogingen succesvol waren. Zowel de Europese Commissie als Apple willen niet op de berichtgeving van Reuters reageren.

Vanaf 19 april doet een speciaal opgezette commissie van het Europees Parlement onderzoek naar het gebruik van bewakingssoftware in Europese lidstaten. ‘Het is niet de eerste keer dat we zien dat Europese instellingen bespioneerd worden’, reageert D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld op Twitter. ‘Maar een poging om een telefoon van een topambtenaar te hacken gaat nog een stap verder.’



Het is van cruciaal belang te achterhalen wie het heeft gedaan, zegt In 't Veld. ‘Is het mogelijk dat iemand heeft geprobeerd de besluitvorming van de Europese Commissie te beïnvloeden?’