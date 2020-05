Topchirurg (58) doodt vrouw met wie hij kort daarvoor in Las Vegas trouwde

Een voormalige topchirurg uit het Amerikaanse Dover (Delaware) wordt ervan beschuldigd zijn vrouw, met wie hij een paar maanden geleden in Las Vegas trouwde, te hebben vermoord. De 58-jarige Ingolf Tuerk zou zijn echtgenote donderdagavond hebben gewurgd en vervolgens haar levenloze lichaam in een nabijgelegen vijver hebben gedumpt.

Volgens de officier van justitie waren Tuerk en zijn vrouw, de 45-jarige Kathleen McLean, in hun huis in Dover toen ze onder invloed van alcohol ruzie kregen. De situatie escaleerde toen McLean haar echtgenoot met een stuk glas tegen het hoofd sloeg. Tuerk greep daarop met beide handen de nek van zijn vrouw vast en begon haar te wurgen tot ze flauwviel.



Tuerk, die ooit aan het hoofd van de afdeling urologie van een groot ziekenhuis in Boston stond, kwam al snel tot de conclusie dat zijn echtgenote was overleden. Hij legde haar lichaam in de kofferbak van zijn auto en reed naar een nabijgelegen rivier. Daar stopte hij grote stenen in haar broek, om het lichaam vervolgens in de rivier te dumpen.

De 58-jarige Tuerk, vader van twee tienerjongens, en de dertien jaar jongere Kathleen McLean stapten in december vorig jaar in het huwelijksbootje, nadat ze al een paar jaar een relatie hadden. Hun huwelijk kwam in februari in zwaar weer nadat Tuerk zijn baan was kwijtgeraakt, steeds meer alcohol ging drinken en zijn frustraties steeds vaker op zijn vrouw botvierde. Hij zou zijn echtgenote diverse malen hebben mishandeld, onder meer door te proberen haar te wurgen en haar te knippen met een schaar. McLean had die maand een contactverbod afgedwongen.

Verzoening

Maar begin deze maand hadden de twee zich weer met elkaar verzoend, melden diverse Amerikaanse media. In gerechtelijke documenten verzocht McLean de autoriteiten een streep door het contactverbod te zetten. Ze beweerde dat ze geen aangifte zou doen tegen haar man, die had beloofd om professionele hulp te zoeken. ,,Ik voel me veilig en zou mijn familie graag weer bij mijn man willen brengen”, schreef ze in een verklaring. ,,Mijn doel is om ons gezin te redden, inclusief hereniging met mijn man als vader en stiefvader voor mijn kinderen.”

Tuerk was lange tijd een van de bekendste en succesvolste personen uit de Amerikaanse medische sector. Het ziekenhuis waar hij een prominente functie bekleedde gebruikte zelfs zijn portretfoto op een reclamebord dat langs de Massachusetts Turnpike, een bekende tolweg in Amerika, was geplaatst. Tuerk werd geprezen voor zijn innovaties in het uitvoeren van laparoscopische chirurgie.

In februari werd hij formeel ontslagen bij de Steward Medical Group, die het St. Elizabeth Medical Center beheert. ‘Tuerk heeft patiënten al meer dan een jaar niet gezien of behandeld’, meldt het ziekenhuis in een verklaring die vlak na de moord werd opgesteld.

Fraude

Het is niet voor het eerst dat Tuerk in aanraking komt met justitie. In november ging hij akkoord met betaling van 150.000 dollar om zo hardnekkige beschuldigingen van fraude kwijt te schelden. Uit onderzoek van justitie was gebleken dat Tuerk voor flinke bedragen declaraties had gedaan voor chirurgische procedures die nooit hadden plaatsgevonden.