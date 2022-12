Topman failliete cryptobeurs FTX opgepakt op de Bahama’s

De 30-jarige oprichter van de failliete cryptoplatform FTX, Sam Bankman-Fried, is opgepakt op de Bahama’s. Amerikaanse aanklagers hebben diverse strafrechtelijke aanklachten tegen hem ingediend. Het wonderkind van de cryptovaluta zou mogelijk buitensporige risico’s met andermans geld hebben genomen, waardoor miljarden euro’s in rook zijn opgegaan. Vermoedelijk vragen de VS snel om zijn uitlevering.

,,De Bahama’s en de Verenigde Staten hebben een gedeeld belang bij het ter verantwoording roepen van alle personen die banden hebben met FTX en die mogelijk het vertrouwen van het publiek hebben geschonden en de wet hebben overtreden’’, aldus minister-president Philip Davis van de Bahama’s.

Een woordvoerder van de Amerikaanse openbaar aanklager in New York bevestigt aan persbureau Reuters de aanhouding van Bankman-Fried, maar weigert aan te geven welke verdenkingen er tegen hem zijn. Volgens hem zullen die waarschijnlijk dinsdag worden bekendgemaakt. The New York Times meldt op basis van een anonieme bron dat het zou gaan om fraude en witwassen.

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft bekendgemaakt ook met aanklachten te komen tegen Bankman-Fried, vanwege schendingen van effectenwetten. Die worden dinsdag ingediend, aldus de SEC.

De Amerikaanse justitie liet eerder weten te onderzoeken of de 30-jarige ondernemer fraude heeft gepleegd. Aanklagers richten zich vooral op het overhevelen van geld naar de Bahama’s rond het moment van een aanvraag voor faillissementsbescherming, zeiden ingewijden eerder tegen persbureau Bloomberg.

Mogelijk fraude

FTX ging failliet omdat het bedrijf niet genoeg geld had om de tegoeden van gebruikers terug te kunnen betalen. Dat kwam onder meer doordat 10 miljard dollar aan klantentegoeden in het geheim van FTX naar investeringsfonds Alameda werd overgeheveld, dat eveneens van Bankman-Fried was. Daar kwam het vast te zitten in investeringen. Mogelijk is daarbij fraude gepleegd. Een groot deel van dat geld is sindsdien verdwenen.

Ook is sprake van mogelijke marktmanipulatie. Bankman-Fried zou verschillende aan- en verkopen hebben gedaan die leidden tot de neergang van de TerraUSD-cryptomunt en de bedrijven die daarbij betrokken waren.

Door zijn bedrijf FTX, dat hij bestuurde vanaf de Bahama’s, werd Bankman-Fried snel een van de rijkste mensen ter wereld. De krullenbol, altijd in korte broek gekleed, werd bovendien het boegbeeld van de cryptowereld. Hij sloot grote sponsordeals, waardoor het stadion van basketbalclub Miami Heat nu bijvoorbeeld FTX Arena heet, en hij sprak op conferenties naast grootheden als Bill Clinton en Tony Blair. Op zijn hoogtepunt had hij een vermogen 26 miljard dollar, waar volgens Amerikaanse media nu nauwelijks nog wat van over is.

Risicobeheersing

De FTX-oprichter ontkent dat hij fraude zou hebben gepleegd. In een interview met The New York Times stelde hij dat zijn bedrijf tekort is geschoten op het gebied van risicobeheersing. Volgens hem was er echter geen sprake van een ‘geheime overboeking’. De oprichter denkt dat iemand ‘de ingewikkelde interne benamingen’ verkeerd heeft geïnterpreteerd.

Het is waarschijnlijk dat ook Nederlanders zijn geraakt door het cryptodebacle. FTX was namelijk ook actief in Nederland. Tienduizenden Nederlanders zijn mogelijk gedupeerd. Momenteel telt Nederland circa 1,6 miljoen cryptobeleggers, waarvan er circa 570.000 dit jaar zijn ingestapt, bleek uit eerder onderzoek van bureau Kantar.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: