Topoverleg VS en China om oplopende spanningen

Het hoogste Amerikaanse bezoek aan China in vijf jaar tijd duurt tot en met maandag. Blinken spreekt ook met de Chinese topdiplomaat Wang Yi en mogelijk met president Xi Jinping. De verwachting is dat Blinkens bezoek de weg vrijmaakt voor meer bilaterale gesprekken op hoog niveau, mogelijk ook tussen de twee presidenten.

De spanningen tussen de VS en China zijn opgelopen door meerdere incidenten en geschillen. Zo is er bijvoorbeeld onenigheid over Taiwan en Noord-Korea. Xi ontmoette zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden in november in de marge van de G20-top op Bali, nadat de relatie tussen de landen al was verslechterd. Daar besloten ze dat hun landen meer met elkaar gaan communiceren.