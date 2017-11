Topscrabbelaar voor drie jaar geschorst na stiekem omwisselen letters

Allan Simmons is geen doorsnee scrabblespeler. De 60-jarige woordjeskunstenaar speelt het bordspel al meer dan dertig jaar. Hij werd in 2008 kampioen van zijn land en schreef meerdere boeken over het populaire scrabble. Ook becommentarieerde hij wedstrijden in dagblad The Times. Het was ook die krant die al eerste berichtte over zijn schorsing en hem niet langer als auteur in de arm neemt.