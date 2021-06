Topviroloog laat zich voor het eerst zien na doodsbedreiging Conings: ‘Die idioot is het enige probleem’

videoDe Belgische topviroloog Marc Van Ranst, die al weken ondergedoken zit vanwege de voortvluchtige militair Jurgen Conings, heeft voor het eerst zijn onderduikadres verlaten om op een geheime locatie te kunnen vertellen over zijn leven in een safehouse, de bedreigingen tegen hem en de controverse rond zijn persoon. Van Ranst gaat zich niet gedeisd houden omdat hij wordt bedreigd, zegt hij in het televisie-interview met VTM Nieuws.

Viroloog Marc Van Ranst zit intussen al drie weken samen met zijn gezin ondergedoken in een safehouse, nadat de nog altijd voortvluchtige militair Jürgen Conings bedreigingen had geuit aan zijn adres. Van Ranst is sinds 18 mei gewoon blijven doorwerken, maar een tv-studio heeft hij sinds half mei niet meer gezien, laat staan een journalist in levenden lijve. Dat is nu wél gebeurd. Journalist Faroek Özgünes sprak met de professor, op een geheime locatie, maar wel op een andere plek dan het safehouse waar hij verblijft en dat hij voor het eerst in drie weken mocht verlaten. De politie week tijdens het interview niet van zijn zijde.

Over het leven in zijn schuilplaats zegt Van Ranst dat het ‘in de gegeven omstandigheden goed gaat’. ,,Er zijn veel ergere dingen dan dat. Het moet zijn zoals mensen die op een booreiland werken. Onze gevangenissen zitten vol met mensen die niet onmiddellijk naar buiten kunnen. Dus zo speciaal is dat nu ook niet te noemen”, aldus Van Ranst. Ook zijn vrouw en zijn zoon nemen de situatie ‘eigenlijk goed’ op, voegt de viroloog eraan toe. ,,Dit lijkt een beetje op een vakantie - een verkeerd woord - met heel slecht weer, waar je de kamer niet afkan. Toch de eerste veertien dagen... Slecht geboekt.”

Zich wat terughoudender opstellen op Twitter? Daar wil Van Ranst totaal niets van weten. ,,Waarom? Ik zie daar geen enkele reden voor. Ik zit daar - laat dat heel duidelijk zijn - als slachtoffer van een bedreiging.” De viroloog wil zich blijven uiten om niet toe te geven aan de intimidatie. ,,Dat zou betekenen dat die intimidatie werkt. En dan stopt het ook niet, maar wordt het nog erger.” Als Van Ranst zich zou inhouden, dan betekent dat nog niet dat hij wél naar buiten mag, zegt hij. ,,Er loopt een levensgevaarlijke idioot met wapens rond die mij wil neerschieten, dát is het probleem. Het énige probleem. En dit gaat niet opgelost worden door te zwijgen en stil te zijn. Integendeel.”

Van Ranst heeft Conings ook niks te zeggen. ,,Ik ga hier geen tranerige oproep doen aan Jürgen Conings.” De viroloog zal ondergedoken moeten blijven zolang de militair niet gevat is. Wanneer er een einde aan komt, weet hij niet, maar ‘alles passeert, ook dit’.

Ontkomen

Volgens journalist Faroek Ösgünes is Marc Van Ranst er de man niet naar om bang te zijn van Jürgen Conings, of zich door hem geïntimideerd te voelen. Maar de dag voordat het gezin Van Ranst werd ondergebracht in een safehouse, had de viroloog bij toeval een halve dag vrij genomen. ,,Dat betekent dat hij ‘s middags eigenlijk al thuis was, terwijl hij normaal gesproken pas tussen 20.00 uur en middernacht thuiskomt”, zegt Özgünes.

,,En op dat tijdstip stond Jürgen Conings, volgens de politiediensten, bij zijn woning. Dus eigenlijk heeft hij daardoor de confrontatie met Conings ontlopen.” Van Ranst reageerde daar in het interview kort op. ,,Ik heb daar even aan gedacht, maar ik wil daar ook niet verder over nadenken.” Volgens Faroek Özgünes had dit toen helemaal anders kunnen aflopen.

