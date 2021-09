Topvrouw Huawei verlaat Canada na deal met justitie VS

UPDATEHuawei-bestuurder Meng Wanzhou heeft vrijdag Canada verlaten en is onderweg naar China, nadat een rechter in Vancouver de uitleveringszaak tegen haar eerder op de dag officieel staakte. Daardoor mocht Wanzhou, na bijna drie jaar onder huisarrest te hebben gestaan in Vancouver, het land weer uit. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had om de uitlevering van Wanzhou gevraagd, maar sloot een deal met haar, werd eerder op vrijdag bekend. Daarmee kwamen de aanklachten over fraude en samenzwering tegen de financiële topvrouw van Huawei te vervallen.