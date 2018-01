Toronto geschokt: is tuinman Bruce een seriemoordenaar?

Die dramatische woorden sprak onderzoeksleider Hank Idsinga gisteren namens de politie van Toronto. ,,Wat voor een zaak dit is?", herhaalde hij de vraag van het journaille. ,,Die van een seriemoordenaar."



Tijdens de persconferentie werd bekendgemaakt dat McArthur is aangeklaagd voor de moord op vijf mannen. Eerder deze maand werd hij al verantwoordelijk geacht voor de dood van Selim Esen en Andrew Kinsman. Beiden verdwenen in 2017. Maar maandag werden Majeed Kayhan (58 jaar, vermist sinds oktober 2012), Soroush Mahmudi (50 jaar, vermist sinds augustus 2015) en Dean Lisowick (47 jaar, vermoedelijk vermoord ergens in 2016-2017) aan McArthurs vermoedelijke moordlijst toegevoegd.



Idsinga maakte ook bekend dat de politie ledematen van minstens drie verschillende slachtoffers had gevonden in grote plantenbakken. De bakken stonden in de achtertuin van een huis waar McArthur zijn tuingereedschap opsloeg. De politie zoekt verder op 30 andere locaties waar de tuinman het onderhoud deed. ,,We denken dat daar nog meer lichaamsdelen van andere slachtoffers zijn verstopt."