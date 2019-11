Tot levenslang veroordeelde Amerikaan niet lang genoeg dood voor vrijlating

In maart 2015 werd moordenaar Benjamin Schreiber, die levenslang kreeg nadat hij in 1996 de 39-jarige John D. Terry doodsloeg, ernstig ziek. Hij bleek nierstenen te hebben die zo groot waren dat hij ‘intern urineerde’, blijkt uit rechtbankgegevens. Dat bezorgde hem een bloedvergiftiging, waardoor hij het bewustzijn verloor.



Schreiber werd daarom met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Daar kreeg hij vijf keer een hartstilstand en werd door artsen even zo vaak met succes gereanimeerd. Weer opgeknapt betoogde Schreiber vorig jaar dat hij vrijgelaten moet worden, omdat hij destijds feitelijk is overleden, schrijft The Washington Post.



In zijn innovatieve beroepsschrift stelde hij even dood te zijn geweest en daardoor dus levenslang te hebben vastgezeten. De rechter in de Amerikaanse staat Iowa ging daar niet in mee en liet weinig heel van Schreibers ogenschijnlijk slimme redenatie.



,,Of Schreiber is nog in leven, en dan blijft hij vastzitten, of hij is dood, in welk geval deze beroepszaak zinloos is”, concludeerde de rechter. De 66-jarige moordenaar moet daarom vast blijven zitten totdat een gevangenisarts vaststelt dat hij definitief het tijdelijke voor het eeuwige heeft verruilt.