Tot levenslang veroordeelde duikbootmoordenaar ontsnapt, politie houdt hem onder schot

Volgens EkstraBladet had Madsen al eerder plannen om te ontsnappen uit de Herstedvester-gevangenis in Albertslund. Om dat te beletten is hij meermaals in een isoleercel geplaatst.



De advocaat van Madsen, Betina Hald Engmark, zegt dat ze geen contact met hem heeft gehad.



De gruwelijke zaak deed destijds veel stof opwaaien. Kim Wall was voor een artikel meegegaan met Madsen in diens laatste vinding, een duikboot. Madsen vermoordde haar aan boord met messteken, sneed het lichaam in stukken en dumpte de lichaamsdelen in de wateren ten zuiden van Kopenhagen.