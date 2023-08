Totaal onvoorbereide Nederlandse familie raakt verdwaald en brengt nacht door op Oostenrijkse berg

Extremer en extremer

De gemiddelde Nederlander zoekt op vakantie steeds meer de grens op, concluderen deskundigen. ,,Het moet allemaal extremer en extremer’’, aldus Gerard Gielen, hogeschooldocent toerisme aan Breda University of Applied Sciences. ,,We willen steeds meer die unieke beleving, die prikkelende sensatie en zijn bereid daarin risico te nemen.” Nederlanders zijn de afgelopen jaren 'een raar volkje geworden’, zegt hij. ,,Het lijkt wel alsof het einde een beetje zoek is. We willen erbij horen, gezien worden, gaan overal naartoe. Dat brengt risico met zich mee.”

Fear of missing out

In Oostenrijk bleef de Nederlandse familie als door een wonder ongedeerd. Een van de gestrande wandelaars waarschuwde via WhatsApp de ouders in het dal, die vervolgens alarm sloegen. Daarbij gaven ze de verkeerde locatie door, waardoor de reddingsdiensten de bergwandelaars niet meteen konden vinden. Dat lukte uiteindelijk toch. Een deel van de route naar beneden moesten ze abseilen, begeleid door reddingsdiensten.

De vraag naar avontuurlijk toerisme, zoals in Oostenrijk, zit al jaren in de lift, zegt toerisme-onderzoeker Jeroen Klijs. ,,De Nederlander wil meer macht over zijn vakantie, en is minder geïnteresseerd in pakketreizen en de uitgestippelde paden.” Toerisme-strateeg Isabel Mosk ziet ook dat Nederlanders steeds vaker op de ‘raarste plekken ter wereld’ komen. ,,We zijn actiever, ondernemender, en dat zorgt voor extra risico. Er is sprake van een toenemende mate van fomo, ofwel fear of missing out.”