Traangas en rookbommen: confrontaties tussen Franse politie en gele hesjes

De autoriteiten schatten de opkomst in heel Frankrijk op 25.000, in Parijs waren het er ongeveer 3500. Het enthousiasme om te demonstreren lijkt daarmee tanende. Bij het eerste protest op 17 november staken bijna 300.000 mensen zich in gele hesjes.



Eerder deze week werd het boegbeeld van de Franse protestbeweging, Eric Drouet, korte tijd vastgehouden vanwege een demonstratie waar geen toestemming voor was. De beweging schreef voorafgaand aan het protest in een open brief aan president Macron dat ‘wpoedend Frankrijk’ bereid is ‘nog veel verder te gaan‘.