Tragedie in Spanje: Nederlandse vader (36) overreden door eigen auto

torremolinosEen 36-jarige Nederlander is woensdag bij een tragisch ongeluk in Spanje om het leven gekomen, bevestigen de lokale autoriteiten. De man werd in een parkeergarage overreden door zijn eigen auto, vermoedelijk nadat hij was vergeten het voertuig op de handrem te zetten.

Het drama speelde zich af in de Zuid-Spaanse badplaats Torremolinos, aan de Costa del Sol, op een steenworpafstand van Málaga.

Bezoek aan vrienden

De Nederlander was op vakantie en verbleef met zijn vrouw en hun 15-jarige zoon in een villa in Ojén, een van de bekendste witte dorpen van Andalusië.

Het gezin was woensdag naar de toeristische wijk La Carihuela afgereisd om vrienden te bezoeken, vlak langs het strand. Nadat ze in de middag wilden vertrekken, ging het mis op de bovenste verdieping van een parkeergarage.

Gezin zag het gebeuren

De Nederlander stapte volgens getuigen rond 16.30 uur in zijn auto om iets op te halen. Toen hij buiten stond kwam het voertuig ineens in beweging en rolde zijn kant op. De man had dat niet in de gaten en raakte na de aanrijding bekneld tussen de zijkant zijn auto en een stuk hekwerk.

Omstanders renden naar de man om eerste hulp te verlenen. In de tussentijd werden ook de hulpdiensten gewaarschuwd. Die kwamen met spoed ter plaatse om de man uit zijn benarde situatie te bevrijden. Dat lukte dankzij hulp van de brandweer. De man werd gereanimeerd.

Handrem defect?

Personeelsleden van het naastgelegen Hotel Amagaruga kregen te horen wat er aan de hand was en snelden zich naar de parkeergarage om te helpen. Dat mocht niet meer baten: de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. ,,We konden helemaal niets meer betekenen”, vertelt een medewerker aangeslagen tegen de Spaanse lokale krant Málaga Hoy.

Ten tijde van het drama was het een komen en gaan van hulpdiensten, bevestigt een Nederlandse toeriste. Ze wilde net haar huurauto ophalen toen het in de straat blauw stond van de politie. Dat het om een ernstige situatie ging, had ze meteen door. ,,Overal stond politie en ambulance, en ze liepen rond met van die hartapparaten”, zegt ze. ,,Meer konden we niet zien.”

Intussen is de Nationale Politie een onderzoek gestart om de volledige toedracht van het ongeval te achterhalen. Sommige Spaanse media, waaronder het gezaghebbende medium Diario Sur, suggereren dat de handrem mogelijk defect zou zijn, maar dat moet verder onderzoek nog uitwijzen.